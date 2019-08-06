Создать графики, таблицы на JavaScript (Vue\React\Angular)

Нужно написать пару виджетов которые будут выводить графики \ таблицы \ пай чарты и прочие граф елементы.

В скриншоте примерно как должно это выглядить ( что бы было понятней).

Бек енд написан на yii2, база данных - mysql . Для фронт енда мы используем https://www.devexpress.com/support/demos/#devextreme

С ним то и надо будет работать, но готовы расмотреть ваши варианты.

Суть проста:

С базы достать данные, правильно посчитать (если надо) и красиво вывести на dashboard в виде таблиц. В сумме нужно 4 виджета. Срок = 4 дня на виджет * 4 виджета = 16 раб. дней + 1-2 дня на "разобраться".

Уметь работать с bitbucket

Иметь как минимум 3-4 часа свободных в день

Быстро соображать

Знать англ

Хорошо знать PHP \ MySQL \ Javascript

Опыт в таких дешбордах однозначный плюс.