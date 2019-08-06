Основные функции хранилища: - парсинг - хранение данных о файле - выдача данных по api Нужно пофиксить небольшие текущие баги, и добавить новый функционал. Подробности в переписке. Оплата 20$/час
Создать графики, таблицы на JavaScript (Vue\React\Angular)
Нужно написать пару виджетов которые будут выводить графики \ таблицы \ пай чарты и прочие граф елементы.
В скриншоте примерно как должно это выглядить ( что бы было понятней).
Бек енд написан на yii2, база данных - mysql . Для фронт енда мы используем https://www.devexpress.com/support/demos/#devextreme
С ним то и надо будет работать, но готовы расмотреть ваши варианты.
Суть проста:
С базы достать данные, правильно посчитать (если надо) и красиво вывести на dashboard в виде таблиц. В сумме нужно 4 виджета. Срок = 4 дня на виджет * 4 виджета = 16 раб. дней + 1-2 дня на "разобраться".
Уметь работать с bitbucket
Иметь как минимум 3-4 часа свободных в день
Быстро соображать
Знать англ
Хорошо знать PHP \ MySQL \ Javascript
Опыт в таких дешбордах однозначный плюс.
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