Доработка файлового хранилища

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки194 просмотра

Основные функции хранилища:

- парсинг

- хранение данных о файле

- выдача данных по api

Нужно пофиксить небольшие текущие баги, и добавить новый функционал.

Подробности в переписке. Оплата 20$/час

Парсинг данных
4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров