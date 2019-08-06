Разработка javascript приложения для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Разработка javascript приложения для сайта. Авторизация, работа с пхп, js, базой данных. Учёт работы сайта на мобильных устройствах. Подробное ТЗ по запросу.

JavaScriptPHP
6 лет назад
korovyakarseniy
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров