Требуется программист Front-end, то есть разработчик пользовательских интерфейсов. Это вакансия не на постоянной основе, срок работы ограничивается сроком выполнения проекта (примерно 2 месяца работы). Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года. ...
Эксперт программист под wordpress - внести список правок на сайт
есть сайт на wordpress
сделали редизайн
далее провели технический seo аудит
нужно внести правки согласно seo аудита
в отклике напишите слово - правки
пишите свой телеграм - все связи по проекту через этот месенджер
подробности в личку
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