Эксперт программист под wordpress - внести список правок на сайт

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Закрыт8 заявок208 просмотров

есть сайт на wordpress 

сделали редизайн 

далее провели технический seo аудит

нужно внести правки согласно seo аудита 

в отклике напишите слово - правки

пишите свой телеграм - все связи по проекту через этот месенджер

подробности в личку 

WordPress
6 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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