Требуется программист Front-end, то есть разработчик пользовательских интерфейсов. Это вакансия не на постоянной основе, срок работы ограничивается сроком выполнения проекта (примерно 2 месяца работы). Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года. ...
Google page speed оптимизация Wordpress сайта
нужен эксперт по google page speed оптимизации
сайт скину в личку
пишите свой телеграм - все связи по проекту через этот месенджер
в отклике напишите слово - speed
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