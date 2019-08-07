Рейтинг в футере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок333 просмотра

Самопис на Php.

Рейтинг в футере http://prntscr.com/oeskjb (готовая верстка есть):

1. Выставлять рейтинг (в зависимости от нажатой звезды) могут только авторизованные пользователи. Если на звезды нажимает неавторизованный, то отображается попап авторизации.

2. Общий рейтинг закрашивает звезды с помощью css. Например, 4.8 будет иметь закраску полных 4-х звезд и 80% пятой.

3. Два раза один и тот же пользователь не может выставлять рейтинг. Соответственно его нужно записывать в БД каждому юзеру и проверять факт голосования.

4. Разметить рейтинг с помощью Schema.org (готовую разметку скину).

Оплата на Webmoney. Антибот: 6+26=?

Ваша стоимость.

CSSPHP
6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Справился с поставленной задачей, но необходимо детализированное ТЗ. В целом - рекомендую, как пунктуального исполнителя.
Быстрый прием работы и мгновенная оплата, все отлично!

Заявки фрилансеров

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа со скриптами сайта

    Необходимо привести в порядок JS сайта :  - Настроить своевременную загрузку скриптов  - Удалить не используемые фрагменты и сократить код в целом   https://fsone.ru/dlya-beremennih/ Справятся скорее всего только те кто хорошо знают ...

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется web-разработчик в штат(!) г. Владимир

    $1000

    обязательно знание и опыт работы: php, js, ajax + jquery, верстка, мобильная верстка. Желателен опыт в дизайне, навыки работы в photoshop, coreldraw, indesign (желательно). Необходимо будет вести разработки внутренних проектов (сайты, работа с самописной CRM ...

    AJAXCorelDRAWJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт

    Здравствуйте! Нужно скопировать сайт, но не полностью, а так сказать "рыбу" с функционалом, остальной контент наполню сам по скопированному шаблону. Сайт не наш, светить его тут не буду, поэтому все подробности в личке!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки WP Woocomerce

    Необходимы правки в урлах с магазином на вукомерсе и плагином Polylang.   Не работают корректно мультиязычные урлы в категориях товаров, в товарах и обычных страницах работает все корректно  Жду предложений, в целом ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка админки

    Необходимо разработать сайт-админку для компании занимающейся продажей аудио и электронных книг.  БД + фронтэнд для работы с ней + бэкенд, подробное ТЗ отправлю по запросу. Жду ваших предложений по срокам и цене ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Нужна доработка сайта gde-bytovki.ru - реализовать каталог Продажи и Аренды бытовок. Одна бытовка может относиться или к продаже или к аренде, то не к двум одновременно. Отличия будут в оформлении плитки товаров, страницах ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить баги в коде на ларавел 5.6

    1. http://visimplex.com/public/admin/sales/orders при выборе всех продуктов, и нажатии наexport orders https://prnt.sc/on3tol , должен запускаться schedule который формирует эксельники и архивипует их в зип формат. Данный зип архив должен быть в разделе ...

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress

    Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms   Форма довольно несложная в коде. Все блоки/поля имеют свой id Нужно вывести цену ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад