Самопис на Php.

Рейтинг в футере http://prntscr.com/oeskjb (готовая верстка есть):

1. Выставлять рейтинг (в зависимости от нажатой звезды) могут только авторизованные пользователи. Если на звезды нажимает неавторизованный, то отображается попап авторизации.

2. Общий рейтинг закрашивает звезды с помощью css. Например, 4.8 будет иметь закраску полных 4-х звезд и 80% пятой.

3. Два раза один и тот же пользователь не может выставлять рейтинг. Соответственно его нужно записывать в БД каждому юзеру и проверять факт голосования.

4. Разметить рейтинг с помощью Schema.org (готовую разметку скину).

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