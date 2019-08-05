Разработка админки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок173 просмотра

Необходимо разработать сайт-админку для компании занимающейся продажей аудио и электронных книг. 

БД + фронтэнд для работы с ней + бэкенд, подробное ТЗ отправлю по запросу. Жду ваших предложений по срокам и цене после ознакомления с техническим заданием.

6 лет назад
bolshakovfedor
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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