Разработка админки

Здравствуйте. Нужна доработка сайта gde-bytovki.ru - реализовать каталог Продажи и Аренды бытовок. Одна бытовка может относиться или к продаже или к аренде, то не к двум одновременно. Отличия будут в оформлении плитки товаров, страницах ...