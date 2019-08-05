Доброго времени суток. 1. есть сайт sk -donpanel. ru Необходимо разобраться почему не корректно работает адаптивная версия сайта (на устройствах на базе android в браузере хром, белый экран, есть подозрение что в мобильном ...
Wordpress
Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms
Форма довольно несложная в коде.
Все блоки/поля имеют свой id
Нужно вывести цену в форму и прикрутить оплату.
ТЗ с деталями http://dropmefiles.com/I051e .
Жду от вас оценку цена/сроки.
Заявки фрилансеров
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