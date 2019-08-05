Wordpress

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms  

Форма довольно несложная в коде.

Все блоки/поля имеют свой id

Нужно вывести цену в форму и прикрутить оплату.

ТЗ с деталями http://dropmefiles.com/I051e .

Жду от вас оценку цена/сроки.

WordPress
6 лет назад
davydovnazar
Назар 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров