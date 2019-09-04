На PHP с использованием PhantomJS реализовать функционал для YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки190 просмотров

На PHP с использованием PhantomJS нужно реализовать следующий функционал:1. Авторизация в youtube-аккаунт2. Поиск роликов по ключевым фразам3. Лайкинг комментариев под роликами4. Комментирование роликовПодробности в приложении.

PHP
6 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$152
19 дней
Escrow
Проект сделан. Благодарю.
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад