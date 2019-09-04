Нужно написать плагин яндекс кассы для moodle (плагин по типу стандартного плагина paypal) Также сделать более упрощенную регистрацию на курс.
На PHP с использованием PhantomJS реализовать функционал для YouTube
На PHP с использованием PhantomJS нужно реализовать следующий функционал:1. Авторизация в youtube-аккаунт2. Поиск роликов по ключевым фразам3. Лайкинг комментариев под роликами4. Комментирование роликовПодробности в приложении.
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