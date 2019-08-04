Moodle разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка292 просмотра

Нужно написать плагин яндекс кассы для moodle (плагин по типу стандартного плагина paypal)

Также сделать более упрощенную регистрацию на курс.

6 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров