Необходима автоматизированная система, позволяющую работать с прайс-листами поставщиков, объединять их, проставлять необходимую наценку по каждой группе товара (или товару), выгружать объединенный прайс-лист в ЯМ, загружать актуальную информацию по наличию и ценам на наш сайт, возможно ...
Moodle разработчик
Нужно написать плагин яндекс кассы для moodle (плагин по типу стандартного плагина paypal)
Также сделать более упрощенную регистрацию на курс.
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