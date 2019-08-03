Ув. коллеги нужен знаток по php которые по примеру в контролере код перенесет с одного function на другой function Также в шаблоне дописывать, чтобы работал ЧПУ. проект https://clck.ru/HRVtJ ...
Настроить автоматическое обновление данных
На сайте сделаном на wp настроить автоматическое обновление данных из другого источника. Срок 2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $3
Необходимо скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту.Сделать это нужно в течении 24 часов,так как потом эфир исчезает в инстаграмме. https://www.instagram.com/galeys_natalya/ Монтировать видео не нужно,просто скачать готовое и выслать мне.Завершен6 лет назад
- $40
Есть сайт на PrestaShop Необходимо сделать правки У меня есть подробное ТЗ Оставляйте заявки кто готов помочь Оплата поэтапноВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт ixyt.info. На карте сайта ixyt.info/sitemap.xml есть три языковых версии: https://ixyt.info/en/ https://ixyt.info/de/ https://ixyt.info/ru/ Нужна программа (или скпипт) для записи картинок, выдаваемых сайтом, позволяющая записывать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт сделан на joomla При оформлении заказа должно быть обязательное поле с капчей Сайт fcar-russia.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Есть готовая верстка, есть тз, нужно натянуть на вордпресс сайт с личным кабинетом. Более подробно кандидатам. Без предоплат, можно поэтапно.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Скачать файл по ссылке, ссылку дам исполнителю после подтверждения 2. Файл сохраняется в формате .htm 3. Конвертировать его в формат .csv, разбив его по колонкам(символом разделителя является табуляция) 4. Сохранить его на FTP, данные дам ...Завершен6 лет назад
- $23
Вот генплан - http://podsolnuhpark.ru/genplan-i-ceny/ Нужно его усовершенствовать и разместить на новом сайтеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Система для автоматической регистрации на сайте https://www.e-konsulat Существует проблема с очередью на национальную польскую визу для граждан Пакистана и Индии! Нужна автоматизированая прога или скрипт, для постановки на очередь!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день. Есть есть лендинг рукописный Есть макет psd popup с формой Надо сделать Сверстать макет с формой (Имя и телефон). Верстка адаптивная. У кнопки должен быть hover, focus.У формы ...Завершен6 лет назад