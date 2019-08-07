Скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок213 просмотров

Необходимо скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту.Сделать это нужно в течении 24 часов,так как потом эфир исчезает в инстаграмме. https://www.instagram.com/galeys_natalya/

 Монтировать видео не нужно,просто скачать готовое и выслать мне.

6 лет назад
yuliya5555
36 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ilya2212
Илья 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена четко и в сроки.Рекомендую исполнителя.
Сработались моментом. Все четко и в срок. Сделал,потом оплатили

Заявки фрилансеров

ilya2212
Илья 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад