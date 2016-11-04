yuliya5555

мне нужно скачать видео в образовательной системе getcourse.ru,и мне нужен рабочий алгоритм ,как мне это сделать самой
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Необходимо скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту.Сделать это нужно в течении 24 часов,так как потом эфир исчезает в инстаграмме. https://www.instagram.com/galeys_natalya/ Монтировать видео не нужно,просто скачать готовое и выслать мне.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Установить программу для скачивания прямых эфиров с инстаграма на ноутбук с Windows7,которые обычно в доступе 24 часа,а потом автоматически исчезают,а мне они нужны.Это эфиры людей на которые я подписана,и эти эфиры мне хотелось бы себе ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Транскрибация аудио записи в текст в слово в слово со словами паразитами.Качество записи хорошее. Бюджет 5 рублей за минуту. Оплата через вебмани.Сроки 2-3 дняТранскрибация4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо транскрибировать аудио ,продолжительностью 125 минут в слово в слово со словами паразитами. Оплата 5 руб за минуту .Оплата через вебмани.Сроки 2-3 дня.Транскрибация1 исполнительЗавершен8 лет назад
выполнить транскрибацию видео в текст в слово в слово со словами паразитами стоимость 1 минута / 5 рублей.Оплатить смогу только через вебмани.Сроки 2-3 дня 1) https://www.youtube.com/watch?v=W-rgP50ePdI&list=PLTNKyyTRyDdjrz88IVxGx-yFbukp8lydD&index=28 ( 95 минут х 5 руб = ...Транскрибациянет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
транскрибация качественной аудио записи в текст Бюджет 5 рублей за минуту. Оплата через вебмани.Сроки 2-3 дняТранскрибация1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
необходимо транскрибировать аудио фаил.Запись четкая,говорит 1 человек. Оплата заказа будет через вебмани.Сроки 2-3 дня. Бюджет 300р/час ,т.е 5рублей за минутуРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт8 лет назад
необходимо транскрибировать аудио фаил продолжительностью 53:06.Запись четкая,говорит 1 человек. Оплата заказа будет через вебмани.Сроки 1 день. Бюджет 300р/часРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте мне нужно будет перевести аудио в текст ,сколько это будет стоить транскрибация?Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт9 лет назад