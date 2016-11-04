yuliya5555

Юлия Алиева yuliya5555

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ilya2212
Илья 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Скачать чужой прямой эфир с инстаграмма и отправить мне на почту
Сработались моментом. Все четко и в срок. Сделал,потом оплатили
Работа выполнена четко и в сроки.Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
serg424
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Транскрибация аудио в текст
Задание было сформулировано корректно, оплата произведена своевременно. Приятно сотрудничать. Рекомендую.
Работа по транскрибации аудио в текст выполнена в срок,очень читабельно,точно по аудио. Все четко и конкретно,рекомендую Сергея!Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
MichaelF
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Транскрибация качественного аудио в текст
Приятно работать с Юлией. Буду рад сотрудничеству в будущем.
Заказываю транскрибацию аудио и видео в текст. Михаил очень ответственнен,работу выполняет качественно,четко по заказу,строго в указанные сроки. Очень довольна,что нашла такого исполнителя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
merkysha
Марина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Транскрибация текста
Все четко. Рада сотрудничеству. Обращайтесь!
Заказ по транскрибации аудио в текст выполнен качественно,очень довольна полученной работой,буду и в дальнейшем обращаться к Марине.
Ответный отзыв