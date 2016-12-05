MichaelF

Михаил MichaelF

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Приветствую всех, кто изучает мой профиль!

Предлагаю Вам свои услуги по созданию и настройке рекламы в ЯндексДирект.

Что входит в настройку контекстной рекламы в ЯндексДирект?

 -  предварительный сбор данных (беседа с заказчиком о его продукте),

 -  анализ рынка (количество конкурентов, их предложения, выгоды, цены),

 -  сбор ключевых слов (парсинг с помощью программы key collector),

 -  обработка ключевых слов,

 -  удаление дубликатов ключевых слов,

 -  кросс-минусовка ключевых слов,

 -  обработка операторами ключевых слов,

 -  создание списка минус-слов,

 -  создание рекламной кампании на поиске Яндекса,

 -  создание 1 объявления под 1 ключевой запрос,

 -  создание заголовков и текстов объявлений,

 -  создание быстрых ссылок,

 -  создание UTM-меток,

 -  создание электронной визитки,

 -  настройка РСЯ,

 -  настройка ретаргетинга,

 -  создание и настройка аккаунта в ЯндексДирект,

 -  загрузка рекламных кампаний на аккаунт ЯндексДирект,

 -  прохождение модерации в ЯндексДирект,

 -  создание счётчика Яндекс Метрики.

Как результат, Вы получаете полностью настроенную рекламную кампанию, 

которая готова к запуску.

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Так же, я занимаюсь транскрибацией (расшифровкой) аудио/видео файлов в текст.

Владею слепым десятипальцевым методом набора текста, поэтому могу обрабатывать

до 2 часов аудио/видео за 1 день (при хорошем качестве). Грамотность при этом сохраняется.

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Отзывы о моей работе вот здесь:

https://www.fl.ru/users/Mickael_G/opinions/

и

https://www.weblancer.net/users/MichaelF/reviews/

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Буду рад сотрудничеству!

Портфолио
Отзывы заказчиков
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Расшифровать тексты: 4-6 часов
Оперативная и отличная работа! Спасибо!
Я благодарю Елену за прекрасный заказ. С радостью его выполнил, и получил оплату в срок. Мне было приятно сотрудничать. Рекомендую всем. Желаю успехов!
Ответный отзыв
ArtemV
Артем 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Срочно расшифровать несколько записей
Михаил оперативно приступил к расшифровке и выполнил заказ на отлично. Рекомендую!
Артем прекрасный заказчик, предоставляет качественные материалы для расшифровки, своевременную оплату, открыт к диалогу. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем! Рекомендую!
Ответный отзыв
Mediadoctortv
57 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Расшифровка аудио в текст для Radio Mediametrics
Корректный исполнитель. Хорошее качество расшифровок. Оперативность. radio.mediametrics.ru рекомендует :)
Дмитрий прекрасный заказчик, который предоставляет качественные материалы для расшифровки, своевременную оплату, постоянно на связи, открыт к диалогу. Я очень рад сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
19 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Работа с таблицами в гугл-документе
Сегодня Михаил стал моей палочкой выручалочкой. Нужно было срочно сделать работу, прям на вчера. Не люблю в таких случаях искать исполнителей, потому что не всегда они за компьютером, иногда заняты, есть свои важные дела и прочее. Но сегодня по-другому не получалось. Еще один фактор: заказчик я придирчивый. Мне важно всё, качество, сроки и адекватность исполнителя. В Михаиле была уверена, потому что работали с ним раньше, и он сдал заказ на "отлично". Но вот срочность... Но, видимо, сегодня мой день! Написала Михаилу, он оперативно мне ответил и получил заказ. Выполнением довольна. все вопросы решены по ходу. Михаил всегда уточняет и переспрашивает, если в чем-то сомневается. И такая неслабенькая табличка на 787 человек готова! Исполнителю низкий поклон! Не знаю, вставал ли он вообще из-за компьютера сегодня) Всем-всем-всем советую! Тем более, что серьезные мужчины-фрилансеры встречаются так редко в наше время! Ну и для моих нечастых заказов оставьте мне чуть-чуть Михаила ;-)
С Ольгой работаю уже не в первый раз. И как всегда получил удовольствие от сотрудничества с этим заказчиком. Чёткая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата и прекрасный отзыв от Ольги гарантирован всем, кто готов качественно выполнить предложенное задание. Ольга, благодарю!
Ответный отзыв
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Перепечатать договор с фотографии в Word
Сделано всё быстро, оперативно и без помарок
Я был рад помочь выполнить задачу. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв