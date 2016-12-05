Приветствую всех, кто изучает мой профиль!

Предлагаю Вам свои услуги по созданию и настройке рекламы в ЯндексДирект.

Что входит в настройку контекстной рекламы в ЯндексДирект?

- предварительный сбор данных (беседа с заказчиком о его продукте),

- анализ рынка (количество конкурентов, их предложения, выгоды, цены),

- сбор ключевых слов (парсинг с помощью программы key collector),

- обработка ключевых слов,

- удаление дубликатов ключевых слов,

- кросс-минусовка ключевых слов,

- обработка операторами ключевых слов,

- создание списка минус-слов,

- создание рекламной кампании на поиске Яндекса,

- создание 1 объявления под 1 ключевой запрос,

- создание заголовков и текстов объявлений,

- создание быстрых ссылок,

- создание UTM-меток,

- создание электронной визитки,

- настройка РСЯ,

- настройка ретаргетинга,

- создание и настройка аккаунта в ЯндексДирект,

- загрузка рекламных кампаний на аккаунт ЯндексДирект,

- прохождение модерации в ЯндексДирект,

- создание счётчика Яндекс Метрики.

Как результат, Вы получаете полностью настроенную рекламную кампанию,

которая готова к запуску.

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Так же, я занимаюсь транскрибацией (расшифровкой) аудио/видео файлов в текст.

Владею слепым десятипальцевым методом набора текста, поэтому могу обрабатывать

до 2 часов аудио/видео за 1 день (при хорошем качестве). Грамотность при этом сохраняется.

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Отзывы о моей работе вот здесь:

https://www.fl.ru/users/Mickael_G/opinions/

и

https://www.weblancer.net/users/MichaelF/reviews/

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Буду рад сотрудничеству!