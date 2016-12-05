Приветствую всех, кто изучает мой профиль!
Предлагаю Вам свои услуги по созданию и настройке рекламы в ЯндексДирект.
Что входит в настройку контекстной рекламы в ЯндексДирект?
- предварительный сбор данных (беседа с заказчиком о его продукте),
- анализ рынка (количество конкурентов, их предложения, выгоды, цены),
- сбор ключевых слов (парсинг с помощью программы key collector),
- обработка ключевых слов,
- удаление дубликатов ключевых слов,
- кросс-минусовка ключевых слов,
- обработка операторами ключевых слов,
- создание списка минус-слов,
- создание рекламной кампании на поиске Яндекса,
- создание 1 объявления под 1 ключевой запрос,
- создание заголовков и текстов объявлений,
- создание быстрых ссылок,
- создание UTM-меток,
- создание электронной визитки,
- настройка РСЯ,
- настройка ретаргетинга,
- создание и настройка аккаунта в ЯндексДирект,
- загрузка рекламных кампаний на аккаунт ЯндексДирект,
- прохождение модерации в ЯндексДирект,
- создание счётчика Яндекс Метрики.
Как результат, Вы получаете полностью настроенную рекламную кампанию,
которая готова к запуску.
_________________________________________________________________________
Так же, я занимаюсь транскрибацией (расшифровкой) аудио/видео файлов в текст.
Владею слепым десятипальцевым методом набора текста, поэтому могу обрабатывать
до 2 часов аудио/видео за 1 день (при хорошем качестве). Грамотность при этом сохраняется.
_________________________________________________________________________
Отзывы о моей работе вот здесь:
https://www.fl.ru/users/Mickael_G/opinions/
и
https://www.weblancer.net/users/MichaelF/reviews/
_________________________________________________________________________
Буду рад сотрудничеству!
- ЯндексДирект (CTR 11.23%)346 просмотров
- ЯндексДирект (CTR 9.7%)206 просмотров
- ЯндексДирект (CTR 8.01%)204 просмотра