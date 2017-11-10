Расшифровка записей в текст

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Завершен41 заявка471 просмотр

Здравствуйте!

Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.

Записи в среднем 40-60 минут, качество хорошее.

Оплата фиксированная - 200-250 рублей за 1 видеозапись. 

Способ оплаты - на ЯндексДеньги. 

Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.

Пример оформления предоставлю.

8 лет назад
MichaelF
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Annamaria
Анна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Прекрасно выполненная работа с соблюдением сроков + приятное общение - это хороший повод для сотрудничества с Анной) И я с радостью обращусь ещё. Рекомендую!
Полностью довольна работой с Михаилом! Очень доброжелательно общение, ответы на все вопросы, четкая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

Annamaria
Анна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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