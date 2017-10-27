Уважаемые транскрибаторы! Необходимо срочно расшифровать большое количество аудио. Возьму несколько исполнителей. Оплата 5р/минута на карту Сбербанка, Яндекс деньки, Вебмани. Пишите, можно приступить к работе прямо сейчас
Транскрибация текста видео (из аудио в письменный формат)
Перенос в текстовый формат видео (4 минуты) на главной странице сайта http://www.printnews.tv/
Заявки фрилансеров
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