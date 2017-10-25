Стенограмма видео интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт88 заявок624 просмотра

Требуется сделать стенограмму (аудио в текстовый вид) диалога с видео файлов, длительность каждого около 20 минут.

в формате word - в виде, вопрос/ответ. предлагайте варианты расценок, задача не срочная

8 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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