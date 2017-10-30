Нужна расшифровка аудио в хорошем качестве. Общее время порядка 1,5 часов, буду делить между фрилансерами

Срок к 02:00 по моск. времени. Оплата 8руб\мин.

Расшифровка нужна без персонализации; слова-паразиты и фразы типа "Закройте окно, дует" выбросить, лишние повторы убрать. Слова ведущей выделить жирным цветом шрифта. В тексте главное уловить основную мысль и ее напечатать, лишнюю

"воду" убрать.