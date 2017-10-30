Расшифровка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен10 заявок286 просмотров

Нужна расшифровка аудио в хорошем качестве. Общее время порядка 1,5 часов, буду делить между фрилансерами

Срок к 02:00 по моск. времени. Оплата 8руб\мин.

Расшифровка нужна без персонализации; слова-паразиты и фразы типа "Закройте окно, дует" выбросить, лишние повторы убрать. Слова ведущей выделить жирным цветом шрифта. В тексте главное уловить основную мысль и ее напечатать, лишнюю

"воду" убрать.

8 лет назад
alisa_traumwelt
Алиса 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
39 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Marlina
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Отличная коммуникация, прекрасно выполненная работа, коммуникация на высоте. Как заказчик я полностью осталась довольна. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
С Алисой приятно иметь дело. Четкая постановка задачи, коммуникабельность, быстрая оплата. Однозначно рекомендую.
Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$4
1 день
Андрей всё сделал в срок, грамотно. Прекрасная коммуникация. Буду с удовольствием обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству!
Алиса - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, подробно объяснила нюансы в задании, все время была на связи. Оплата вовремя. С удовольствием еще поработаю с ней! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Marlina
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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