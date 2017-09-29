Расшифровка видео c RU на EN в pdf и с скриншотами.

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт3 заявки299 просмотров

Здравствуйте! 

Есть шаблон WordPress создан и опубликован на площадке ThemeForest. 

Ссылка на демо сайт instructors.wpmix.net/ 

Нужно создать грамотную документацию(инструкцию) для этого шаблона в PDF формате. 

Есть снятое видео инструкция на русском, ссылка на видео есть в конце сообщения, нужно расшифровать из Русского языка в Английском без ошибок. 

Также создавать скриншоты и добавлять их в документ. 

- Есть в при крепленом к письме архиве уже готовый файл документации 

но он очень не качественный оригинал-плохой-пример.pdf, 

- Есть хороший пример от другого шаблона как должен примерно выглядеть 

нормальная документация хороший-пример.pdf. 

Мы часто публикуем шаблоны на ThemeForest, и такой человек для создания документации нужен всегда. 

От вас нужен ответ на следующее: 

1. Хорошо знаете ли вы Английский? 

2. Цена  

3. Срок 

Жду ваших ответов с текстом в начале сообщения в место "Здравствуйте" пишите "Я нормальный !" 

WordPress
8 лет назад
burdianov
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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