Расшифровка видео c RU на EN в pdf и с скриншотами.

Здравствуйте!

Есть шаблон WordPress создан и опубликован на площадке ThemeForest.

Ссылка на демо сайт instructors.wpmix.net/

Нужно создать грамотную документацию(инструкцию) для этого шаблона в PDF формате.

Есть снятое видео инструкция на русском, ссылка на видео есть в конце сообщения, нужно расшифровать из Русского языка в Английском без ошибок.

Также создавать скриншоты и добавлять их в документ.

- Есть в при крепленом к письме архиве уже готовый файл документации

но он очень не качественный оригинал-плохой-пример.pdf,

- Есть хороший пример от другого шаблона как должен примерно выглядеть

нормальная документация хороший-пример.pdf.

Мы часто публикуем шаблоны на ThemeForest, и такой человек для создания документации нужен всегда.

От вас нужен ответ на следующее:

1. Хорошо знаете ли вы Английский?

2. Цена

3. Срок

Жду ваших ответов с текстом в начале сообщения в место "Здравствуйте" пишите "Я нормальный !"