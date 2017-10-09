Транскриб видео

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен2 заявки283 просмотра

Видео 2 часа

ссылка на видео в документе https://docs.google.com/document/d/1_W-4hRZVb_iSQlbiSKFdh_l4VLnmsClEMKX9LYh-T5M/edit?usp=sharing

дедлайн 06.10 19.00 мск

Готовый текст добавить в документ.

- полностью по тексту, без пропусков

- слова паразиты можно опускать

- если будут вопросы, необходима  доработка с вашей стороны, текст возвращается. Оплата, после проверки и подтверждения с моей стороны.

8 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KHIRINA94
Ирина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Рекомендую, все отлично
Отличный заказчик! Четко и грамотно поставленная задача, моментальная оплата. Приятно было работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KHIRINA94
Ирина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад

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