80 минут 8р/м
Транскриб видео
Видео 2 часа
ссылка на видео в документе https://docs.google.com/document/d/1_W-4hRZVb_iSQlbiSKFdh_l4VLnmsClEMKX9LYh-T5M/edit?usp=sharing
дедлайн 06.10 19.00 мск
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Выбранный исполнитель
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