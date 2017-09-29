Расшифровка короткого аудио

Нужна расшифровка фрагмента аудиозаписи на 20 минут. Срок до 02:00 по моск. времени.

Оплата 8руб\мин на ЯндексДеньги или карту Сбербанка.

Нужна простая расшифровка без персонализации. Никаких сокращений текста либо слов не требуется, всё писать как слышно в аудио. Непонятные слова можно выделять цветом.