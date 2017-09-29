oxanadrobnaya27

Расшифровка аудио-видео записей качественно, грамотно и быстро
Работаю с текстами ( набор текста с рукописного, редактирование, корректировка перевода, распознавание pdf., расшифровка аудио-видео.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось работать с Оксаной. Приятна в общении, работа выполнена грамотно, всё в срок. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко поставлена задача, обозначен реальный срок исполнения, оплата вовремя, всегда на связи. Приятное сотрудничество, рекомендую.