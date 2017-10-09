Работа выполнена в полном объёме и в указанный срок. Вот прям день в день.:) P.S. Давно заметил, что все специалисты делятся на 2 категории: 1. Берут заказ, внимательно изучают ТЗ, задают несколько уточняющих вопросов — и понеслось. Остаётся лишь дождаться заявленного срока — и заказ выполнен. 2. Берут заказ, читают ТЗ по диагонали, а затем начинается: то у них комп не работает, то кошечка рожает, то звёзды не так сошлись. Итог: время потеряно, заказ не выполнен, да и деньги такой специалист не получит. Приятно видеть, что Ирина относится как раз к первой категории. Таких людей мало. Поэтому рекомендую.:)