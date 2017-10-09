Работа с текстом
Набор текста с пдф-файлов, фотографий, сканов. Транскрибация видео и аудио. Работа с базой данных.
Я против войны в Украине!
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$80
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в полном объёме и в указанный срок. Вот прям день в день.:) P.S. Давно заметил, что все специалисты делятся на 2 категории: 1. Берут заказ, внимательно изучают ТЗ, задают несколько уточняющих вопросов — и понеслось. Остаётся лишь дождаться заявленного срока — и заказ выполнен. 2. Берут заказ, читают ТЗ по диагонали, а затем начинается: то у них комп не работает, то кошечка рожает, то звёзды не так сошлись. Итог: время потеряно, заказ не выполнен, да и деньги такой специалист не получит. Приятно видеть, что Ирина относится как раз к первой категории. Таких людей мало. Поэтому рекомендую.:)
Ответный отзыв
Заказчик 10 из 10! Очень подробное и четкое ТЗ, если что-то неясно или затруднительно, то сразу объяснит и подскажет. Всегда на связи. Оплата без задержки. Самые наилучшие рекомендации :)
$15
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую, все отлично
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко и грамотно поставленная задача, моментальная оплата. Приятно было работать. Рекомендую!
$15
9 баллов
6 лет назад
Рекомендую, все отлично
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко и грамотно поставленная задача, моментальная оплата. Приятно было работать. Рекомендую!