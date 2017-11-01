Перепечатать математические задачи из книги в Word

Есть сканированная книга — учебник по математике. Там порядка 950 страниц, больше половины из которых — теория, её не трогаем. Остальное — задачи и ответы к ним. Именно эти задачи и нужно перепечатать.

В учебнике 50 уроков, 36 экзаменационных вариантов и 2 дополнительных главы с задачами. Первые 5 уроков уже перепечатаны — в качестве образца того, что нужно получить на выходе.

Есть подробная видеоинструкция о том, что и как нужно делать, а также инструкция о том, как быстро и грамотно набирать математические формулы в редакторе MathType (благодаря этой инструкции работа ускоряется раза в два, а то и более).

Ничего изменять, дополнять и придумывать не надо: нужно просто взять книгу и перепечатать задачи. Первые примеры, конечно, идут тяжело, но буквально через пару страниц вы научитесь щёлкать их как орешки.:)

Оплата — как всегда, WebMoney, кошелёк WMZ.