Требования: • Высшее филологическое образование (необязательно, но приветствуется. Проверяем диплом). Приветствуем наличие опыта работы в СМИ и периодике (редактор, корректор). • Понимание медицинской терминологии. • Портфолио (подойдет любой пример работы). • ...
Перепечатать математические задачи из книги в Word
Есть сканированная книга — учебник по математике. Там порядка 950 страниц, больше половины из которых — теория, её не трогаем. Остальное — задачи и ответы к ним. Именно эти задачи и нужно перепечатать.
В учебнике 50 уроков, 36 экзаменационных вариантов и 2 дополнительных главы с задачами. Первые 5 уроков уже перепечатаны — в качестве образца того, что нужно получить на выходе.
Есть подробная видеоинструкция о том, что и как нужно делать, а также инструкция о том, как быстро и грамотно набирать математические формулы в редакторе MathType (благодаря этой инструкции работа ускоряется раза в два, а то и более).
Ничего изменять, дополнять и придумывать не надо: нужно просто взять книгу и перепечатать задачи. Первые примеры, конечно, идут тяжело, но буквально через пару страниц вы научитесь щёлкать их как орешки.:)
Оплата — как всегда, WebMoney, кошелёк WMZ.
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