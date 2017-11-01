Перепечатать математические задачи из книги в Word

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен19 заявок529 просмотров

Есть сканированная книга — учебник по математике. Там порядка 950 страниц, больше половины из которых — теория, её не трогаем. Остальное — задачи и ответы к ним. Именно эти задачи и нужно перепечатать.

В учебнике 50 уроков, 36 экзаменационных вариантов и 2 дополнительных главы с задачами. Первые 5 уроков уже перепечатаны — в качестве образца того, что нужно получить на выходе.

Есть подробная видеоинструкция о том, что и как нужно делать, а также инструкция о том, как быстро и грамотно набирать математические формулы в редакторе MathType (благодаря этой инструкции работа ускоряется раза в два, а то и более).

Ничего изменять, дополнять и придумывать не надо: нужно просто взять книгу и перепечатать задачи. Первые примеры, конечно, идут тяжело, но буквально через пару страниц вы научитесь щёлкать их как орешки.:)

Оплата — как всегда, WebMoney, кошелёк WMZ.

8 лет назад
berdov
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KHIRINA94
Ирина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад
$80
14 дней
Работа выполнена в полном объёме и в указанный срок. Вот прям день в день.:) P.S. Давно заметил, что все специалисты делятся на 2 категории: 1. Берут заказ, внимательно изучают ТЗ, задают несколько уточняющих вопросов — и понеслось. Остаётся лишь дождаться заявленного срока — и заказ выполнен. 2. Берут заказ, читают ТЗ по диагонали, а затем начинается: то у них комп не работает, то кошечка рожает, то звёзды не так сошлись. Итог: время потеряно, заказ не выполнен, да и деньги такой специалист не получит. Приятно видеть, что Ирина относится как раз к первой категории. Таких людей мало. Поэтому рекомендую.:)
Заказчик 10 из 10! Очень подробное и четкое ТЗ, если что-то неясно или затруднительно, то сразу объяснит и подскажет. Всегда на связи. Оплата без задержки. Самые наилучшие рекомендации :)

Заявки фрилансеров

KHIRINA94
Ирина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад