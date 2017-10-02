Проверить текст на наличие ошибок

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Завершен22 заявки325 просмотров

Нужно проверить текст на наличие орфографических ошибок,а также устранить их.

8 лет назад
guest_15064099854696
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Все быстро и качественно
Рекомендую. Работа прошла слаженно.

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
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Редактирование и Корректура