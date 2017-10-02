Это не вакансия, а разовый проект длительностью 5 дней. Необходимо выполнить следующие действия: 1. Вычитать статью и устранить орфографические играмматические ошибки (стилистические и смысловые ошибки не исправлять) 2. Прогнать статью через сервисы text.ru ...
Проверить текст на наличие ошибок
Нужно проверить текст на наличие орфографических ошибок,а также устранить их.
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