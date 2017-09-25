Отредактировать текст раскрытия бизнес плана (wight paper)

Нужно сделать редакцию бизнеса плана (wight paper) игрового проекта для ICO. Тематика: игровой проект на платформе блокчейн, выпуск токенов (криптовалюта)).

Задачи:

1. Вычитать текст на правильную стилистику, построение фраз и употребление слов.

2. Проанализировать текст по разделам, абзацам и вообще фразам, где и что можно сократить, так как одно дублирует-повторяет другое. И расставить в логическом порядке, если это нужно

3. Эти правки нужно как то пометить, чтоб мы могли в скайпе пройтись по ним и послушать аргументацию по всему (или написать аргументацию в тексте)

4. И главное - смысловая нагрузка текста, суть нашего текста не должна измениться при редактировании.

Интересует стоимость работ и сроки выполнения.