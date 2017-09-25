Это не вакансия, а разовый проект длительностью 5 дней. Необходимо выполнить следующие действия: 1. Вычитать статью и устранить орфографические играмматические ошибки (стилистические и смысловые ошибки не исправлять) 2. Прогнать статью через сервисы text.ru ...
Отредактировать текст раскрытия бизнес плана (wight paper)
Нужно сделать редакцию бизнеса плана (wight paper) игрового проекта для ICO. Тематика: игровой проект на платформе блокчейн, выпуск токенов (криптовалюта)).
Задачи:
1. Вычитать текст на правильную стилистику, построение фраз и употребление слов.
2. Проанализировать текст по разделам, абзацам и вообще фразам, где и что можно сократить, так как одно дублирует-повторяет другое. И расставить в логическом порядке, если это нужно
3. Эти правки нужно как то пометить, чтоб мы могли в скайпе пройтись по ним и послушать аргументацию по всему (или написать аргументацию в тексте)
4. И главное - смысловая нагрузка текста, суть нашего текста не должна измениться при редактировании.
Интересует стоимость работ и сроки выполнения.
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