Перенести текст с html тегами с doc в txt

Прикреплённые файлы RR Hospaip Thank You.txt и RR+Hospaip+Review.txt дублируют файл RR Hospaip FINAL.docx, но при этом учтены все html теги и картинки. Нужно 2 похожих txt файла только уже для RR Hospaip Complete FINAL.docx, который немного отличается от RR Hospaip FINAL.docx. Также мне нужно знать, нужно ли с этого docx файла загрузить картинки на какой-то сервер. Жду ваших предложений. Спасибо.