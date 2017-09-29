Перенести текст с html тегами с doc в txt

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки246 просмотров

Прикреплённые файлы RR Hospaip Thank You.txt и RR+Hospaip+Review.txt дублируют файл RR Hospaip FINAL.docx, но при этом учтены все html теги и картинки. Нужно 2 похожих txt файла только уже для RR Hospaip Complete FINAL.docx, который немного отличается от RR Hospaip FINAL.docx. Также мне нужно знать, нужно ли с этого docx файла загрузить картинки на какой-то сервер. Жду ваших предложений. Спасибо.

HTML
8 лет назад
CRUGER
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4 года назад

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