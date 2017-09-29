Спец по Excel (Ексель ) - создать - График работы Сотрудников

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок328 просмотров

Привет ! нужно помощь для редактирование существуюего графика или создать новый ( с вашим видением ) 

возможно появляться Новые варианты, которые будут более удобный для пользования, 

проверить все кода, чтоб ошибок не было 

бюджет 950 руб 

можно написать в скайп 

8 лет назад
nmn
46 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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