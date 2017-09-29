Вычитка 800к

Здравствуйте друзья Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей и постов по такой узкопрофильной теме как плов. Статьи должны касаться только его, его вариаций, и блюд узбекской кухни (меньше всего). https://vk.com/pryanosti_i_papa наша группа, статьи которые вы ...