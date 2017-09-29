Вычитка 800к

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт68 заявок1215 просмотров

Необходима корректура пакета текстов, объем - 800к. Оплаты 10р./1000збп. Срок исполнения - 1 месяц. В тематике особо разбираться не нужно, темы довольно общие. 

8 лет назад
monalissa
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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