nmn

Михаил Негадаев nmn

 
45 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
quager
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработка приложения на базе Excel по автоматизации подготовки КП
Отличный заказчик! Подробно объясняет задание, с оплатой не затягивает. Приятно сотрудничать! Рекомендую!
Рекомендую Евгения, услышал что я хочу сделать в Екселе (excel) оперативно проникся в данное задание и уже к вечеру дал первый вид таблицы, Молодец !! еще сделали некоторую редакцию и получили Рабочий продукт - который мы задумывали, Спасибо!!
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