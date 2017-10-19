Программа / Таблица – учет Времени, ЕжедНевные дела,

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Закрыт2 заявки341 просмотр

заказ на 2700 рублей 

Таблица№ 1

 

Программа/ Таблица Ексель– учет затраченного времени ( учет рабочего времени)

 

НУЖЕНПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ  -

Т.ЕНУЖНО ПОНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УШЛО НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАДАНИЯ , ПО

ПРОФИЛЯМ/ГРУППАМ ( ПРОФИ ВМС ТСЖ ДОМ)

ЕСЛИВЫПОЛНЯЕМ ОДНО ДЕЛО ЗА НЕСКОЛЬКО ПОДХОДОВ ( СЕГОДНЯ 1 ЧАС, ЗАВТРА 15 МИНУТ,

ПОСЛЕЗАВТРА 26 МИНУТ) ЧТОБЫ ВРЕМЯ НА ЭТО ДЕЛО/ ЗАДАЧУ СУММИРОВАЛОСЬ

(Т.Е НАВЕРНОЕ СЛЕДУЕТ КАК ТО ЗАДАТЬ ПАРАМЕТР, ДЛЯ НАЗВАНИЯ ДЕЛА/ЗАДАЧИ, РАЗ

ВОЗМОЖНО БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ НЕСКОЛЬКО РАЗ)

ИПРИ ЗАПРОСЕ СТАТИСТИКЕ, ДАВАЛО МНЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЗАТРАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ НА ЭТО

ДЕЛО ( ПУСТЬ ДАЖЕ ОНО ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШОННОЕ )

 

НУЖНАСТАТИСТИКА ПО ВРЕМЕНИ –

ВРЕМЯНАЧАЛА ДЕЛА-ЗАДАЧИ, ВРЕМЯ ЕГО ОКОНЧАНИЯ

–Т.Е ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ Я ЕГО ВЫПОЛНИЛ ( Т.К К ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ДЕЛУ/ ЗАДАЧИ

ПРИДЕТСЯ ВОЗВТРАЩАТЬСЯ МНОГО РАЗ)

 

НУЖЕН ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ В ВИДЕ –

СТАТИСТИКИГРАФИКА/ ДИАГРАММ – ГДЕ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ ПО ВРЕМЕНИ И ДАТЕ ( ДНЯМ, ДАТЕ ,

НЕДЕЛЕ, МЕСЯЦАМ, КВАРТАЛАМ, ГОДАМ)

 

Таблица№ 2

 

Программа– таблица Ексель ----  Дела - ежедневка

 

​т.е есть перечень дел вдень 

 

для разных Групп - Профи ВМСТСЖ Дом 

 

Кто то обратился - с просбой ,делом , и тд , т.е что то для этой группы сделать 

 

выбераем дела 

 

- в офисе , сделать кп,позвонить кл, позвонить поставщику, и тп

 

- нужен выезд- встреться счеловеком, забрать товар, замер и тп

 

- тоже выездная работа -рабочий процесс - ремонт, монтаж, гарантийный выезд 

 

- кадры - те кто сегодняработал и тп 

 

- расход - расходы в этомдне 

 

далее , расписываю , что меняпросили сделать 

 

 

и тут начинаетсяпутаница, 

 

за несколько дней не успеваювсе сделать

 

приходится искать что меняпросили 3 дня назад  и тп

 

 

нужно сделать и в электр виде иможно было бы распечатать в альбомном виде ( поля узкие , минимальные ) 

 

и те дела, которые не успелсделать , они отражались в рядом стоящем столбце 

 

показываю , сколько дней ужепрошло, с момента первого обращения 

 

т.е при первой записи -начинается отсчет по времени, нужно понимать за сколько времени я обработал из

запрос и сколько времени уже прошло 

 

и нужно стоить графики порезультативности обработки входящей информации 

 

за сколько времени обработалобращение

 

сколько в месяц было сделаноКП 

 

сколько в месяц было выставленосчетов 

 

сколько работ, ремонтов 

 

 

 

нужно сделать анализ (неделя,месяц, квартал, год) по 

 

количеству запросов на КП 

 

кол-во сделок

 

количество новый клиентов 

 

кол-во повторных заказов 

8 лет назад
nmn
46 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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