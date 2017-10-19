Требуется разработать аппаратную часть для ПО. Все информация и ПО в приложениях.
Программа / Таблица – учет Времени, ЕжедНевные дела,
заказ на 2700 рублей
Таблица№ 1
Программа/ Таблица Ексель– учет затраченного времени ( учет рабочего времени)
НУЖЕНПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ -
Т.ЕНУЖНО ПОНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УШЛО НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАДАНИЯ , ПО
ПРОФИЛЯМ/ГРУППАМ ( ПРОФИ ВМС ТСЖ ДОМ)
ЕСЛИВЫПОЛНЯЕМ ОДНО ДЕЛО ЗА НЕСКОЛЬКО ПОДХОДОВ ( СЕГОДНЯ 1 ЧАС, ЗАВТРА 15 МИНУТ,
ПОСЛЕЗАВТРА 26 МИНУТ) ЧТОБЫ ВРЕМЯ НА ЭТО ДЕЛО/ ЗАДАЧУ СУММИРОВАЛОСЬ
(Т.Е НАВЕРНОЕ СЛЕДУЕТ КАК ТО ЗАДАТЬ ПАРАМЕТР, ДЛЯ НАЗВАНИЯ ДЕЛА/ЗАДАЧИ, РАЗ
ВОЗМОЖНО БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ НЕСКОЛЬКО РАЗ)
ИПРИ ЗАПРОСЕ СТАТИСТИКЕ, ДАВАЛО МНЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЗАТРАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ НА ЭТО
ДЕЛО ( ПУСТЬ ДАЖЕ ОНО ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШОННОЕ )
НУЖНАСТАТИСТИКА ПО ВРЕМЕНИ –
ВРЕМЯНАЧАЛА ДЕЛА-ЗАДАЧИ, ВРЕМЯ ЕГО ОКОНЧАНИЯ
–Т.Е ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ Я ЕГО ВЫПОЛНИЛ ( Т.К К ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ДЕЛУ/ ЗАДАЧИ
ПРИДЕТСЯ ВОЗВТРАЩАТЬСЯ МНОГО РАЗ)
НУЖЕН ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ В ВИДЕ –
СТАТИСТИКИГРАФИКА/ ДИАГРАММ – ГДЕ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ ПО ВРЕМЕНИ И ДАТЕ ( ДНЯМ, ДАТЕ ,
НЕДЕЛЕ, МЕСЯЦАМ, КВАРТАЛАМ, ГОДАМ)
Таблица№ 2
Программа– таблица Ексель ---- Дела - ежедневка
т.е есть перечень дел вдень
для разных Групп - Профи ВМСТСЖ Дом
Кто то обратился - с просбой ,делом , и тд , т.е что то для этой группы сделать
выбераем дела
- в офисе , сделать кп,позвонить кл, позвонить поставщику, и тп
- нужен выезд- встреться счеловеком, забрать товар, замер и тп
- тоже выездная работа -рабочий процесс - ремонт, монтаж, гарантийный выезд
- кадры - те кто сегодняработал и тп
- расход - расходы в этомдне
далее , расписываю , что меняпросили сделать
и тут начинаетсяпутаница,
за несколько дней не успеваювсе сделать
приходится искать что меняпросили 3 дня назад и тп
нужно сделать и в электр виде иможно было бы распечатать в альбомном виде ( поля узкие , минимальные )
и те дела, которые не успелсделать , они отражались в рядом стоящем столбце
показываю , сколько дней ужепрошло, с момента первого обращения
т.е при первой записи -начинается отсчет по времени, нужно понимать за сколько времени я обработал из
запрос и сколько времени уже прошло
и нужно стоить графики порезультативности обработки входящей информации
за сколько времени обработалобращение
сколько в месяц было сделаноКП
сколько в месяц было выставленосчетов
сколько работ, ремонтов
нужно сделать анализ (неделя,месяц, квартал, год) по
количеству запросов на КП
кол-во сделок
количество новый клиентов
кол-во повторных заказов
Заявки фрилансеров
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