Программа / Таблица – учет Времени, ЕжедНевные дела,

заказ на 2700 рублей

Таблица№ 1

Программа/ Таблица Ексель– учет затраченного времени ( учет рабочего времени)

НУЖЕНПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ -

Т.ЕНУЖНО ПОНИМАНИЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УШЛО НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАДАНИЯ , ПО

ПРОФИЛЯМ/ГРУППАМ ( ПРОФИ ВМС ТСЖ ДОМ)

ЕСЛИВЫПОЛНЯЕМ ОДНО ДЕЛО ЗА НЕСКОЛЬКО ПОДХОДОВ ( СЕГОДНЯ 1 ЧАС, ЗАВТРА 15 МИНУТ,

ПОСЛЕЗАВТРА 26 МИНУТ) ЧТОБЫ ВРЕМЯ НА ЭТО ДЕЛО/ ЗАДАЧУ СУММИРОВАЛОСЬ

(Т.Е НАВЕРНОЕ СЛЕДУЕТ КАК ТО ЗАДАТЬ ПАРАМЕТР, ДЛЯ НАЗВАНИЯ ДЕЛА/ЗАДАЧИ, РАЗ

ВОЗМОЖНО БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ НЕСКОЛЬКО РАЗ)

ИПРИ ЗАПРОСЕ СТАТИСТИКЕ, ДАВАЛО МНЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЗАТРАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ НА ЭТО

ДЕЛО ( ПУСТЬ ДАЖЕ ОНО ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШОННОЕ )

НУЖНАСТАТИСТИКА ПО ВРЕМЕНИ –

ВРЕМЯНАЧАЛА ДЕЛА-ЗАДАЧИ, ВРЕМЯ ЕГО ОКОНЧАНИЯ

–Т.Е ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ Я ЕГО ВЫПОЛНИЛ ( Т.К К ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ДЕЛУ/ ЗАДАЧИ

ПРИДЕТСЯ ВОЗВТРАЩАТЬСЯ МНОГО РАЗ)

НУЖЕН ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ В ВИДЕ –

СТАТИСТИКИГРАФИКА/ ДИАГРАММ – ГДЕ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ ПО ВРЕМЕНИ И ДАТЕ ( ДНЯМ, ДАТЕ ,

НЕДЕЛЕ, МЕСЯЦАМ, КВАРТАЛАМ, ГОДАМ)

Таблица№ 2

Программа– таблица Ексель ---- Дела - ежедневка

​т.е есть перечень дел вдень

для разных Групп - Профи ВМСТСЖ Дом

Кто то обратился - с просбой ,делом , и тд , т.е что то для этой группы сделать

выбераем дела

- в офисе , сделать кп,позвонить кл, позвонить поставщику, и тп

- нужен выезд- встреться счеловеком, забрать товар, замер и тп

- тоже выездная работа -рабочий процесс - ремонт, монтаж, гарантийный выезд

- кадры - те кто сегодняработал и тп

- расход - расходы в этомдне

далее , расписываю , что меняпросили сделать

и тут начинаетсяпутаница,

за несколько дней не успеваювсе сделать

приходится искать что меняпросили 3 дня назад и тп

нужно сделать и в электр виде иможно было бы распечатать в альбомном виде ( поля узкие , минимальные )

и те дела, которые не успелсделать , они отражались в рядом стоящем столбце

показываю , сколько дней ужепрошло, с момента первого обращения

т.е при первой записи -начинается отсчет по времени, нужно понимать за сколько времени я обработал из

запрос и сколько времени уже прошло

и нужно стоить графики порезультативности обработки входящей информации

за сколько времени обработалобращение

сколько в месяц было сделаноКП

сколько в месяц было выставленосчетов

сколько работ, ремонтов

нужно сделать анализ (неделя,месяц, квартал, год) по

количеству запросов на КП

кол-во сделок

количество новый клиентов

кол-во повторных заказов