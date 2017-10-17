Терминал для биржевой информации

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка151 просмотр

Добрый день,

Прикладное ПО на VB для анализа Биржевой информации.

Получение информации через Excel.

Обработка данных (Среднее и др.)

Построение графиков с заданным интервалом (real time)

Сохранение полученных данных по 20-30 параметрам за торговую сессию в требуемых интервалах времени.

Просмотр сохраненных данных с заданным интервалом c одной или нескольких торговых сессий  (off line).

Павел К.

8 лет назад
Andranovondronin
Павел 
61 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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