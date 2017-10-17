Необходимо модифицировать одну страницу вебинтерфейса реализованного в Wt (аналог QT).Работает под linux. Без опыта работы как минимум с Qt просьба не беспокоить.
Терминал для биржевой информации
Добрый день,
Прикладное ПО на VB для анализа Биржевой информации.
Получение информации через Excel.
Обработка данных (Среднее и др.)
Построение графиков с заданным интервалом (real time)
Сохранение полученных данных по 20-30 параметрам за торговую сессию в требуемых интервалах времени.
Просмотр сохраненных данных с заданным интервалом c одной или нескольких торговых сессий (off line).
Павел К.
Заявки фрилансеров
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