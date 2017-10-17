Нужно помочь с интеграцией медицинской программы для отправки электронных больничных листов на сервис ФСС. Описание интеграции тут http://cabinets-test.fss.ru/eln.html Использовать только C++, gSOAP + openssl + КриптоПро CAPILite Приветствуется Visual ...
Перенести e-mail адресов из Instagram в Excel
Здравствуйте.
В комментариях к посту в Instagram собрали email-адреса для рассылки. Около 700-800 шт. Их надо вытащить оттуда и поместить в excel-файл. Можно ручками, можно любым хитрым способом.
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