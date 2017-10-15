Плагин калькулятора на сайт

Потребительский кооператив принимает вклады по трем программам. Хотелось бы чтобы результаты расчетов посетители могли увидеть прямо на сайте.

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задание к расчету одной из программ в прилагаемом файле. Вордпресс.

Верстка с исполнителя. Дизайн скинем