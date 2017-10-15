Плагин калькулятора на сайт

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Потребительский кооператив принимает вклады по трем программам. Хотелось бы чтобы результаты расчетов посетители могли увидеть прямо на сайте.

Почему плагин – ставки и условия программ могут измениться. Техническое

задание к расчету одной из программ в прилагаемом файле. Вордпресс.

Верстка с исполнителя. Дизайн скинем

WordPress
8 лет назад
Vinn
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8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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