Телеграм рассыльщик

Приветствую, нужен рассыльщик телеграм.По сути говоря, в телеграме все апи открыто, поэтому, если руки прямые - проблем с реализацией возникнуть не должно.В рассыльщик также входит чекер и регистратор. Подробней объясню по ходу диалога.Желательно реализовывать как декстопное приложение. Несмотря на то, что задание легкое, желательно, чтобы вы уже имели опыт работы с чем-нибудь околотемным.