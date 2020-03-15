SpringSpace

Сделать интерактивную карту поселка, с возможностью при клике на участок - увидеть всплывающее окно с информацией и забронировать его. Сейчас это реализовано вот так https://radosvet23.ru/genplan/ Но в связи с расширением поселка необходимо добавить размежеванную еще одну поляну и ...