SpringSpace

Инна Шарипенко SpringSpace

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
OFY
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сделать интерактивную карту поселка
Все круто, очень легко найти общий язык и комфортно работать.
Благодарю Егора за хорошо выполненную работу. Все сделал красиво и качественно, будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Igorlapeyev
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать обложки для соц сетей
Спасибо большое за сотрудничество, Инна очень вежливый в общение человек, было приятно вновь сотрудничать. Всегда на связи. Рекомендую!
Вновь благодарю Игоря за хорошую работу, терпение и тактичность!
Ответный отзыв
Igorlapeyev
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработать логотип
Спасибо большое за доверие, выполнял второй проект, приятное сотрудничество. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Игорь, вновь благодарю за хорошо выполненную работу. Все было четко, быстро, и красиво)
Ответный отзыв
Igorlapeyev
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$14
10 баллов
4 года назад
Подготовить 25 картинок для лэндинга
Очень приятно было сотрудничать, вежливый и приятный заказчик, всегда на связи, минимальные правки, понятные и четкие задачи. Рекомендую.
Благодарю Игоря за приятное сотрудничество и хорошо выполненную работу! Все качественно, все в срок. Буду, однозначно, обращаться еще)
Ответный отзыв
IlliaHr
Илья 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
$50
10 баллов
4 года назад
Внести корректировки на сайте
Работали ещё раз , отличный заказчик и приятный в общении !
Продолжили дорабатывать сайт с Ильей, так как хорошо себя зарекомендовал. Благодарю за добросовестную работу и быстрое исполнение, все было отлично.
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