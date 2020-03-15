SpringSpace

Сделать кликабельную карту поселка и установить на сайт. При клике на поляну на большой карте, должны открываться увеличенные поляны с кликабельными участками ( в том же окне). Каждый участок должен быть тоже кликабельный с описанием ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Сделать интерактивную карту поселка, с возможностью при клике на участок - увидеть всплывающее окно с информацией и забронировать его. Сейчас это реализовано вот так https://radosvet23.ru/genplan/ Но в связи с расширением поселка необходимо добавить размежеванную еще одну поляну и ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги ...Баннеры26 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
сделать обложки в едином стиле для всех соцсетейБаннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Перевести лого из png в вектор и доработать пару деталейЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Перевести лого из png в вектор и доработать пару деталейЛоготипы и Знаки2 заявкиЗакрыт4 года назад
Подобрать и оформить 25 картинок в едином стиле и нанести на них текст, для обозначения разделов. Доступ платному стоку есть. Подробности тз в личку. Прикрепляйте портфолио, пожалуйста 🙏Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Внести корректировки в сайт на ВП ТЗ в ЛСHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Внести небольшие корректировки в оформлении и содержании существующего сайта Иметь большой опыт работы с ВП Хорошо разбираться в css и htmlСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать лендинг онлайн-курса на getcourse. Минималистичный, без излишней графики. Настроить и прикрутить его уже к существующему курсу. Возможно дальнейшее сотрудничество. Тексты (готовы) , картинки, иконки - все дадим. Прилагаю примеры, как это должно выглядеть.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. В комментариях к посту в Instagram собрали email-адреса для рассылки. Около 700-800 шт. Их надо вытащить оттуда и поместить в excel-файл. Можно ручками, можно любым хитрым способом.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад