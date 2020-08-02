Сделать интерактивную карту поселка, с возможностью при клике на участок - увидеть всплывающее окно с информацией и забронировать его.

Сейчас это реализовано вот так https://radosvet23.ru/genplan/

Но в связи с расширением поселка необходимо добавить размежеванную еще одну поляну и сделать обновленную версию всей карты, где будут все три поляны, (с возможностью добавления четвертой)

Желательно, ее реализовать так, чтобы не возникало проблем с интеграцией на большинство платформ (т.к сайт будет переделываться тоже)

геоточка поселка на google maps на всякий случай 45.099374, 37.556731

план межевания прилагаю

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