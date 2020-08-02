Сделать интерактивную карту поселка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки347 просмотров

Сделать интерактивную карту поселка, с возможностью при клике на участок - увидеть всплывающее окно с информацией и забронировать его. 

Сейчас это реализовано вот так https://radosvet23.ru/genplan/

Но в связи с расширением поселка необходимо добавить размежеванную еще одну поляну и сделать обновленную версию всей карты, где будут все три поляны, (с возможностью добавления четвертой)

Желательно, ее реализовать так, чтобы не возникало проблем с интеграцией на большинство платформ (т.к сайт будет переделываться тоже)

геоточка поселка на google maps на всякий случай 45.099374, 37.556731

план межевания прилагаю

Предлагайте свою цену за эту работу. 

5 лет назад
SpringSpace
Инна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

OFY
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Благодарю Егора за хорошо выполненную работу. Все сделал красиво и качественно, будем продолжать сотрудничать.
Все круто, очень легко найти общий язык и комфортно работать.

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OFY
24 года
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9 месяцев назад
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Александр
 
34 года
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