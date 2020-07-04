Нужен дизайнер для простой аркадной игры под Android

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт8 заявок589 просмотров

Требования:

* быстро находить в интернете и адаптировать изображения под задачу в ТЗ;

* всегда только уникальная графика и ее релевантность к тематике;

* соблюдение размеров изображений для outside графики.

Что нужно сделать:

1) иконка игры (512х512 разрешение);

2) скриншоты (3 штуки минимум);

3) баннер (1024х500 разрешение - экраны вертикальные Full HD).

Пример того, что вам предстоит делать (папка  outside) + пример ТЗ для ознакомления: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eDNnfdTiUR55TPTzckL6-N_uuSoBF2Lp

Сроки выполнения: 1-2 дня на 1 игру/проект.

Бюджет: 1200 рос.рублей за 1 пак графики (outside графика).

Android
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guest_15821961870562
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