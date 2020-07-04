Есть не сложная игра - юзер кликает по яблочкам, они исчезают, чем быстрее за определенное время он прокликает тем больше очков получит. Нужно создать картинку для главного экрана. Требования: Размер 1920x1080, стиль ...
Нужен дизайнер для простой аркадной игры под Android
Требования:
* быстро находить в интернете и адаптировать изображения под задачу в ТЗ;
* всегда только уникальная графика и ее релевантность к тематике;
* соблюдение размеров изображений для outside графики.
Что нужно сделать:
1) иконка игры (512х512 разрешение);
2) скриншоты (3 штуки минимум);
3) баннер (1024х500 разрешение - экраны вертикальные Full HD).
Пример того, что вам предстоит делать (папка outside) + пример ТЗ для ознакомления: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eDNnfdTiUR55TPTzckL6-N_uuSoBF2Lp
Сроки выполнения: 1-2 дня на 1 игру/проект.
Бюджет: 1200 рос.рублей за 1 пак графики (outside графика).
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