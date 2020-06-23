Нарисовать дизайн настольной игры

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Закрыт16 заявок479 просмотров

Мне нужен графический дизайнер для того, чтобы красиво оформить настольную игру. Игра полностью готова в демо-версии

5 лет назад
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