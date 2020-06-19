Сделать прототипы

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Закрыт24 заявки563 просмотра

Необходимо нарисовать прототипы

Схематическое расположение элементов 

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
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