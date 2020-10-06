Отрисовать UI детского приложения + несколько простых игр

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен10 заявок599 просмотров

Приветствую!

Требуется отрисовать дизайн для детского приложения:

1. UI

2. предложить и создать дизайн приложения

3. предложить и создать дизайн игр, входящих в приложение

4. несколько игровых героев (анимированы)

5. логотип, рекламные скриншоты для сторов, баннер

- В приложение входит 4 простых игры, аналоги предоставлю - требуется их симпатично оформить.

- Приложение состоит из примерно 20 экранов - обсудим подробней с исполнителем. Возможно количество сократится на несколько экранов. Наброски сктруктуры в макапе (фигма)

Исполнитель обязан:

- при подаче заявки предоставить ссылку на портфолио,

- показать предыдущие работы с сфере дизайна игр, предпочтение будет отдано имеющим опыт дизайна детских игр,

- указать ориентировочные сроки и стоимость

заявки без первых двух пунктов не будут рассмотрены

скрин макета структуры приложен (может и вероятно будет изменяться в процессе работы)

Исполнитель должен иметь возможность принять оплату используя PayPal

Оплата производится только данным способом.

Figma
5 лет назад
androgor
Андрей 
46 лет
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Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Julia_Kuz
Юлия 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$50
20 дней
Всё было выполнено в срок и качественно. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
С человеком приятно сотрудничать. Общение по делу и существу. Оплата быстрая.

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