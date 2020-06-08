UX/UI дизайн веб-приложений

Что нужно сделать:

1. посмотреть все наши разработанные и разрабатываемые web-приложения с точки зрения UX/UI

2. сделать прототипы и дизайн интерфейсов максимально понятные и удобные для клиентов

Большим плюсом будет, если на React сможете доработать предложенные новые интерфейсы приложений, если нет, тогда мы сами))

Сроки выполнения задания, оплата обсуждаются.

Работаем на прямую с дизайнерами и разработчиками. Компании оказывающие услуги по разработке не рассматриваем.

Опыт с UX/UI - обязателен (Портфолио).

Просьба указывать свой Telegram для связи.

О нас. Мы компания СМАРТДАТА. Разрабатываем продукты для автоматизации бизнеса, обработки данных и портирования решений на мобильную платформу.