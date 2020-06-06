Нужно сделать UI/UX дизайн для всплывающего инфо блока сайта

Нужно сделать UI/UX дизайн, для всплывающего на сайте информационного блока с частично анимированными элементами.

Анимированные элементы – это вспыхивающие статичные композиции (без мультиков), – есть сайт с примером как это делается; и эквалайзер.

Есть подробный эскиз созданный в Поинте, и подробное описание очередности того, что и как должно добавляться и/или появляться.

Также нужна палитра популярных в UI/UX дизайне цветов – что бы периодически менять цветовые заливки элементов.

Закажу у дизайнера с хорошим портфолио дизайна интерфейсов и/или приложений.