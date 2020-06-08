Добрый день Пример страницы на картинке. Для страницы нужно придумать цветовое решение в сине-фиолетовых тонах. Нужно придумать цвета и оформление: 1 Рамка 2 Фон. Возможно фон белый. ...
Нарисовать интерфейс мобильного приложения
Можно на бутстрапе или любом другом распространенном редакторе
Приложение будет создавать электронные таблицы и графики
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