Нарисовать интерфейс мобильного приложения

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Закрыт19 заявок696 просмотров

Можно на бутстрапе или любом другом распространенном редакторе

Приложение будет создавать электронные таблицы и графики

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