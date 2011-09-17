Требуется специалист для продвижения [b][u]приложения (НЕ САЙТА)[/u][/b], повышения пользовательской базы. Заявки тех, кто не читает внимательно будут [b]игнорироваться[/b]. Кратко о мобильном приложении: - категория - викторина (Тривия) - язык - русский - аудитория (гео) - РФ + СНГ Больше деталей при ...
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется разработать приложение-игру для Андройда по существующему дизайну. Приложение представляет из себя игру-викторину. Аналог: https://play.google.com/store/apps/details?id=smartowlapps.com.quiz360 задача разработать, настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Play Store. В разработку входит: - приложение - бэкэнд - настройка и тестирование - потенциально последующая поддержка ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую! Требуется отрисовать дизайн для детского приложения: 1. UI 2. [b]предложить и создать[/b] дизайн приложения 3. [b]предложить и создать[/b] дизайн игр, входящих в приложение 4. несколько игровых героев (анимированы) 5. логотип, рекламные скриншоты для сторов, баннер - В приложение входит 4 простых игры, аналоги предоставлю ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создать 3D визуализацию ювелирного изделия (-лий) по наброскам и эскизам - 5-10 шт, в зависимости от стоимости единицы работы. 3D визуализация изделия с рендером реалистичного фото для дальнейшего использования при показе как изделие будет выглядеть ...3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать магазин + дизайн, на основе одной из CMS, пока что предположительно это: Prestashop возможно у вас могут быть другие предложения, которые готов обсудить, и после этого определимся с CMS на основе которой это будет создано. Есть ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую, требуются дизайн + модель в STL для: # iPhone (5 c/s) - 5 штук. # iPad Mini, Air - 5 штук. Оплата: 25% при начале работы, 75% по факту завершения, принятия сделанной работы. Оплата производится через Paypal. Из предложенных вами дизайнов, ...3D-графиканет заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую, требуется не сложный перевод прайс листа металлоизделий с русского на английский. Работы по сути не много, так как достаточно много повторяющихся слов. Могу выслать сам прайс для оценки работы (сумма + сроки) Если всё будет сделано качественно и ...Переводы16 заявокЗакрыт10 лет назад
Что требуется: привлечь живых (!) пользователей на страницу в фейсбук. пользователи должны соответствовать критериям: русскоговорящие, лондон, женщины. просьба отписываться с: цена, сроки, кол-воСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: необходимо сделать флаер для маникюрного салона. примерное описание при беседе. ничего сложного. Просьба к вам: показать имеющиеся уже выполненные работы.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую, требуется прогонка рекламы в одноклассниках по определённому параметру (город и возможно имя). Аккаунт, с которого будет производиться прогон должен быть доступен для проверки отправленных данных. Оплата по факту выполнения проекта через western union, moneygram, paypal. Называйте ваши цены ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется: 1. На установленный wp поставить нужные плагины. 2. Дизайн + Лого. Что входит: 1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск по ней. 2. Новостной блок. 3. Доска объявлений. 4. Раздел статей. 5. Все остальные необходимые плагины для wp. 6. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
клон one.lv / one.lt + редизайн + ваши предложения. icq: 554778Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
http://www.studiod2.co.uk/ Необходим редизайн уже существуещего сайта. Основные пожелания: урезать весь флэш до минимума, как основу оставить хтмл, но некоторые элементы существующего флэша должны остаться. Лого остаётся тем же. Ждём ваших предложений, сроков выполнения работы и цен. желательный срок ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт17 лет назад
Приветствую, требуется сайт для онлайн игры ( викторины ). дизайн ещё не ясен, будет обсуждаться, как только будет разработчик. по идее сайт включает в себя вебчат, админ часть (статистика сайта, управление баннерами, управление базой даннах пользователей и ...Разработка игр1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $450
Те же возможности и функциональностьСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт19 лет назад
- $150
нужен новостной сайт по примеру lenta.ru 1: стандартные категории новостей (точный список при начале работы) - возможности для категорий (добавление/редактирование/удаление) - несколько шаблонов для создания статей по типу - картинка с левой стороны, картинка с правой стороны, статья ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт20 лет назад