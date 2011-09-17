androgor

Андрей androgor

 
44 годаРоссия/Новосибирск
20 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение приложения

    Требуется специалист для продвижения [b][u]приложения (НЕ САЙТА)[/u][/b], повышения пользовательской базы. Заявки тех, кто не читает внимательно будут [b]игнорироваться[/b]. Кратко о мобильном приложении: - категория - викторина (Тривия) - язык - русский - аудитория (гео) - РФ + СНГ Больше деталей при ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Андройд приложения-игры (Викторина)

    Требуется разработать приложение-игру для Андройда по существующему дизайну. Приложение представляет из себя игру-викторину. Аналог: https://play.google.com/store/apps/details?id=smartowlapps.com.quiz360 задача разработать, настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Play Store. В разработку входит: - приложение - бэкэнд - настройка и тестирование - потенциально последующая поддержка ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать UI детского приложения + несколько простых игр

    Приветствую! Требуется отрисовать дизайн для детского приложения: 1. UI 2. [b]предложить и создать[/b] дизайн приложения 3. [b]предложить и создать[/b] дизайн игр, входящих в приложение 4. несколько игровых героев (анимированы) 5. логотип, рекламные скриншоты для сторов, баннер - В приложение входит 4 простых игры, аналоги предоставлю ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3D модель ювелирного изделия

    Требуется создать 3D визуализацию ювелирного изделия (-лий) по наброскам и эскизам - 5-10 шт, в зависимости от стоимости единицы работы. 3D визуализация изделия с рендером реалистичного фото для дальнейшего использования при показе как изделие будет выглядеть ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Магазин

    Требуется создать магазин + дизайн, на основе одной из CMS, пока что предположительно это: Prestashop возможно у вас могут быть другие предложения, которые готов обсудить, и после этого определимся с CMS на основе которой это будет создано. Есть ...

    Prestashop
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D модели для iPhone/iPad - (3DP/STL)

    Приветствую, требуются дизайн + модель в STL для: # iPhone (5 c/s) - 5 штук. # iPad Mini, Air - 5 штук. Оплата: 25% при начале работы, 75% по факту завершения, принятия сделанной работы. Оплата производится через Paypal. Из предложенных вами дизайнов, ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод Рус --> Eng (или Arabic)

    Приветствую, требуется не сложный перевод прайс листа металлоизделий с русского на английский. Работы по сути не много, так как достаточно много повторяющихся слов. Могу выслать сам прайс для оценки работы (сумма + сроки) Если всё будет сделано качественно и ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутка ФБ страницы.

    Что требуется: привлечь живых (!) пользователей на страницу в фейсбук. пользователи должны соответствовать критериям: русскоговорящие, лондон, женщины. просьба отписываться с: цена, сроки, кол-во

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флаер

    Задача: необходимо сделать флаер для маникюрного салона. примерное описание при беседе. ничего сложного. Просьба к вам: показать имеющиеся уже выполненные работы.

    Дизайн продукции26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшая реклама в рамках Одноклассников.

    Приветствую, требуется прогонка рекламы в одноклассниках по определённому параметру (город и возможно имя). Аккаунт, с которого будет производиться прогон должен быть доступен для проверки отправленных данных. Оплата по факту выполнения проекта через western union, moneygram, paypal. Называйте ваши цены ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • WP - информационно-новостной сайт

    Требуется: 1. На установленный wp поставить нужные плагины. 2. Дизайн + Лого. Что входит: 1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск по ней. 2. Новостной блок. 3. Доска объявлений. 4. Раздел статей. 5. Все остальные необходимые плагины для wp. 6. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    http://www.studiod2.co.uk/ Необходим редизайн уже существуещего сайта. Основные пожелания: урезать весь флэш до минимума, как основу оставить хтмл, но некоторые элементы существующего флэша должны остаться. Лого остаётся тем же. Ждём ваших предложений, сроков выполнения работы и цен. желательный срок ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Online game [ викторина ] PHP+MySQL+Design

    Приветствую, требуется сайт для онлайн игры ( викторины ). дизайн ещё не ясен, будет обсуждаться, как только будет разработчик. по идее сайт включает в себя вебчат, админ часть (статистика сайта, управление баннерами, управление базой даннах пользователей и ...

    PHPMySQL
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Газета новостей (часть портала)

    $150

    нужен новостной сайт по примеру lenta.ru 1: стандартные категории новостей (точный список при начале работы) - возможности для категорий (добавление/редактирование/удаление) - несколько шаблонов для создания статей по типу - картинка с левой стороны, картинка с правой стороны, статья ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    20 лет назад
Отзывы фрилансеров
Julia_Kuz
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Отрисовать UI детского приложения + несколько простых игр
С человеком приятно сотрудничать. Общение по делу и существу. Оплата быстрая.
Всё было выполнено в срок и качественно. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
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