Макет приложения (лаунчер) для облачного игрового сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка181 просмотр

Необходимо сделать 2 экрана

Стилистика: https://vk/faplay_game

5 лет назад
guest_15912839964851
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossolov
Иван 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
$25
2 дня
Рекомендую к сотрудничеству. Иван подходит ответственно к выполнено работы. Все было сделано в срок и с учтенными пожеланиями. Сотрудничать с такими людьми одно удовольствие.
Максимально адекватный заказчик, никаких сложностей не было (:

Заявки фрилансеров

Rossolov
Иван 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад