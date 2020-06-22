Нужен дизайнер для простой аркадной игры под Android

Требования:

* быстро находить в интернете и адаптировать изображения под задачу в ТЗ;

* всегда только уникальная графика;

* inside и outside графика должна перекликаться;

* соблюдение размеров изображений для outside графики:

1) иконка 512х512;

2) банер 1024х500, экраны вертикальные Full HD.

* набор обязательных элементов для inside графики:

1. Если игра горизонтальной ориентации, то нужен + вертикальный бек;

2. спиннер (колесо загрузки, не прогресс бар, а спиннер именно);

3. беграунд под кнопку (даже если в ТЗ нет кнопок).

Пример того, что вам предстоит делать (папки inside и outside) + пример ТЗ для ознакомления: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eDNnfdTiUR55TPTzckL6-N_uuSoBF2Lp

Сроки выполнения: 1-2 дня на 1 игру/проект.

Бюджет: 1200 рос.рублей за 1 пак (inside + outside графика).