Необходимо нарисовать прототипы Схематическое расположение элементов
Нужен дизайнер для простой аркадной игры под Android
Требования:
* быстро находить в интернете и адаптировать изображения под задачу в ТЗ;
* всегда только уникальная графика;
* inside и outside графика должна перекликаться;
* соблюдение размеров изображений для outside графики:
1) иконка 512х512;
2) банер 1024х500, экраны вертикальные Full HD.
* набор обязательных элементов для inside графики:
1. Если игра горизонтальной ориентации, то нужен + вертикальный бек;
2. спиннер (колесо загрузки, не прогресс бар, а спиннер именно);
3. беграунд под кнопку (даже если в ТЗ нет кнопок).
Пример того, что вам предстоит делать (папки inside и outside) + пример ТЗ для ознакомления: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eDNnfdTiUR55TPTzckL6-N_uuSoBF2Lp
Сроки выполнения: 1-2 дня на 1 игру/проект.
Бюджет: 1200 рос.рублей за 1 пак (inside + outside графика).
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