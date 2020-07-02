Создать изображение для главной приложения/игры

Отличный исполнитель, отличная коммуникация. Заранее задала все уточняющие вопросы, о которых я и подумать не мог составляя ТЗ. Подход к делу очень понравился. Сам же рисунок выполнен именно в том стиле, в котором я его представлял, все детали были учтены, идеально подошел для приложения!