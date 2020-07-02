Нужны 6 шаблонов+сториз
Создать изображение для главной приложения/игры
Есть не сложная игра - юзер кликает по яблочкам, они исчезают, чем быстрее за определенное время он прокликает тем больше очков получит. Нужно создать картинку для главного экрана.
Требования: Размер 1920x1080, стиль - мультяшный.
Пример интерфейса в прикрепленном файле
Более подробный пример(ссылка на фигму) - исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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