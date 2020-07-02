Создать изображение для главной приложения/игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен8 заявок417 просмотров

Есть не сложная игра - юзер кликает по яблочкам, они исчезают, чем быстрее за определенное время он прокликает тем больше очков получит. Нужно создать картинку для главного экрана.

Требования: Размер 1920x1080, стиль - мультяшный.

Пример интерфейса в прикрепленном файле

Более подробный пример(ссылка на фигму) - исполнителю.

Figma
5 лет назад
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$14
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, отличная коммуникация. Заранее задала все уточняющие вопросы, о которых я и подумать не мог составляя ТЗ. Подход к делу очень понравился. Сам же рисунок выполнен именно в том стиле, в котором я его представлял, все детали были учтены, идеально подошел для приложения!
Отличный заказчик: чёткое понятное ТЗ, всегда на связи, оплата безопасным платежом. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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Tatiana007
Татьяна 
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