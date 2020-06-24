Нужно создать интерфейс WP плагина ТЗ можно посмотреть по ссылку https://docs.google.com/document/d/1Oo-n7CFM2W-9h-YYPxHktO2KOPFWFNaJ3Sozx3kP0kA/edit?usp=sharing Обязательно пишите сроки и стоимость А также приводите примеры проектов
Браузерная игра
Добрый день!
Описание проекта примерное и требует обсуждения с разработчиком.
Подскажите, Вы можете в разработку браузерной игры?
Машина. Загородная зимняя трасса. Покрытия: холодный влажный асфальт, снег, лёд. Задача пользователя - провести автомобиль через виражи и препятствия к финишу.
Пользователь управляет машиной мышью (на десктопе) или пальцем (на мобильном), в 4 направлениях: вперед (газ), назад (тормоз), вправо и влево.
Сценарий:
- Несколько поворотов проходится легко, они не крутые
- Перед крутым поворотом пользователь получает подсказку: "Осторожно! Крутой поворот". Успешно пройдя его, пользователь видит видеоролик с прохождением крутого поворота машиной в снегу и пояснением про сцепные свойства шин, обеспечивающие прохождение поворотов на влажном асфальте.
- Резко начинает идти снег. Повороты не очень крутые, пользователь получает подсказку: "Внимание! Осадки" Фактически в геймплее физика прохождения поворотов не меняется. После 2-3 виражей снова видеоролик с прохождением снежных поворотов и пояснением о свойствах шин на снежной поверхности.
- Препятствие - лось! Подсказка "Тормозите до полной остановки!" Видеоролик с резкой остановкой, пояснение о свойствах шин в экстремальных ситуациях.
- Заледенелый подъём. Машина замедляется, но преодолевает его. Подсказка "Не сбрасывайте газ, продолжайте подъём по льду". Видеоролик, пояснение о свойствах шин на льду.
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