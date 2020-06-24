Браузерная игра

Добрый день!

Описание проекта примерное и требует обсуждения с разработчиком.

Подскажите, Вы можете в разработку браузерной игры?

Машина. Загородная зимняя трасса. Покрытия: холодный влажный асфальт, снег, лёд. Задача пользователя - провести автомобиль через виражи и препятствия к финишу.

Пользователь управляет машиной мышью (на десктопе) или пальцем (на мобильном), в 4 направлениях: вперед (газ), назад (тормоз), вправо и влево.

Сценарий:

- Несколько поворотов проходится легко, они не крутые

- Перед крутым поворотом пользователь получает подсказку: "Осторожно! Крутой поворот". Успешно пройдя его, пользователь видит видеоролик с прохождением крутого поворота машиной в снегу и пояснением про сцепные свойства шин, обеспечивающие прохождение поворотов на влажном асфальте.

- Резко начинает идти снег. Повороты не очень крутые, пользователь получает подсказку: "Внимание! Осадки" Фактически в геймплее физика прохождения поворотов не меняется. После 2-3 виражей снова видеоролик с прохождением снежных поворотов и пояснением о свойствах шин на снежной поверхности.

- Препятствие - лось! Подсказка "Тормозите до полной остановки!" Видеоролик с резкой остановкой, пояснение о свойствах шин в экстремальных ситуациях.

- Заледенелый подъём. Машина замедляется, но преодолевает его. Подсказка "Не сбрасывайте газ, продолжайте подъём по льду". Видеоролик, пояснение о свойствах шин на льду.