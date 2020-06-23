Создать интерфейс приложения

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Закрыт7 заявок328 просмотров

Нужно создать интерфейс WP плагина

ТЗ можно посмотреть по ссылку 

https://docs.google.com/document/d/1Oo-n7CFM2W-9h-YYPxHktO2KOPFWFNaJ3Sozx3kP0kA/edit?usp=sharing

Обязательно пишите сроки и стоимость

А также приводите примеры проектов

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